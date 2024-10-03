Gazimağusa-İskele ana yolunda ölümlü kaza

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Gazimağusa-İskele ana yolunun 10-12'nci kilometreleri arasında bu sabah 05.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Zehra Karaman'ın 30 yaşında olduğu ve araçta yolcu olarak bulunduğu belirtildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Dora (E-40) yönetimindeki GF 096 plakalı salon araç kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Salamis çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarpıp, kontrolsüzce yoluna devam etti ve yolun solundan çıkarak, takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zehra Karaman (K-30) kaza yerinde yaşamın yitirdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Kemal Dora ve araçtaki diğer yolcu Mahmut Yılmaz’ın (E-28) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma sürüyor.

