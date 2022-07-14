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Gazimağusa, Hamitköy ve Kanlıköy’de yangın

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Gazimağusa, Hamitköy ve Kanlıköy’de dün çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

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Gazimağusa, Hamitköy ve Kanlıköy’de yangın
 

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 14.45 sıralarında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi'ndeki kahve fabrikasında arızalanan kahve kavurma makinesi, yangına yol açtı. Kahve çekirdeklerinin tutuşması sonucu çıkan yangın iş yeri çalışanları tarafından söndürülürken, duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangında kazan kayışı ile 60 kilogram ağırlığındaki kahve çekirdeği yanarak zarar gördü

Hamitköy’de, ağılar bölgesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 30 metrelik bahçe borusu, 3 okaliptüs ağacı, klima dış ünitesi, 5 plastik sandalye, 4 oluklu saç, 13 sandviç panel, 7 palet tahta, pencere camları ve ahşap kapı yanarak zarar gördü.

Kanlıköy’de dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangında ise 5 rulo balya, 200 kare balya ve 20 anız yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

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