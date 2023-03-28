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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi
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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin bugün 20.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

- Gazimağusa

Gazimağusa’da, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler, restoranlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 1 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 340 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 191 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı 6 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

- Girne

Girne’de, gerçekleştirilen denetimler kapsamında, pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği belirtildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam bin 230 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 290 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

- Güzelyurt 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ikamet izinsiz olarak  KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 850 araç sürücüsünün kontrol edildiği 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 278 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

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