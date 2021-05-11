banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
17 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
82 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
22 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
84 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
39 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
16 0
banner661
banner570

Gazimağusa'da yangın korkuttu

banner476

Gazimağusa'da yangın korkuttu

Gazimağusa- Lefkoşa eski yolununun Tuzla kavşağında bugün saat 16.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, sazlıklar, 20 akasya ağacı ile Cevdet Yenaralı'ya ait yarım dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile aynı şahsa ait bir konteyner yandı.

Yangına polis itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra çevre halkı müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.