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Gazimağusa'da iş kazası: 1 ağır yaralı

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Gazimağusa'da iş kazası: 1 ağır yaralı
Gazimağusa'da bir evin izolasyon işini yapan bir kişi yaşanan patlama sonucunda ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesinde, 36 yaşındaki Bülent DENİZ,  Mustafa Hasan Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta izolasyon işi yaptığı sırada, henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı izolasyon makinesinde meydana gelen patlama neticesinde ağır şekilde yaralandı.
Bülent DENİZ kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, tedavisi halen devam etmekte.
 
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