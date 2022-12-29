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Gazimağusa'da gaz zehirlenmesinden bir kişi öldü

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Gazimağusa'da gaz zehirlenmesinden bir kişi öldü
Gazimağusa’da gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları düşünülen 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yoğun bakıma kaldırıldı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Abraham Ogheneovo Oribei (E-29) ile Lucky Emenim’in (E-22)’in ikametgahında bulunan Marian Atamere (K-26) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın muhtemelen gaz zehirlenmesine maruz kaldı.  
Olay sonucu ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
 
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