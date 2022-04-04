Gazimağusa'da apartman damından düşen kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa'da iş kazası sonucunda bir kişi hauatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Cemil BULUT tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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