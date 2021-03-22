Gazimağusa'da 2 kişi 360 gram bonzaiyle yakalandı

Gazimağusa’da dün akşam iki kişi uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde yaklaşık 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan İ.G.G. (E-27) ve G.G. (K-39) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.