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Gazimağusa'da 2 kişi 360 gram bonzaiyle yakalandı

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Gazimağusa'da 2 kişi 360 gram bonzaiyle yakalandı
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Gazimağusa’da dün akşam iki kişi uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde yaklaşık 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan İ.G.G. (E-27) ve G.G. (K-39) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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