Garajdaki traktör alev aldı

Güngör'de Seralar Bölgesi’nde garajdaki traktör alev alarak yandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Mete Boyacı'ya ait HB 492 plakalı traktörde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devresi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.