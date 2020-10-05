Garajda duran araç küle döndü

Gazimağusa'da bir evin garaj kısmında park halinde bulunan araç çıkan yangın sonucunda küle döndü.
Polisten verilen bilgiye göe, bugün saat 00:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Ayşe KURUCU’ya ait ikametgahın garaj kısmında park halinde bulunan adı edilenin kullanımında bulunan salon araç henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmekte.
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