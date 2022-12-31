banner875
banner885
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
4 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
6 0
 
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
18 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
15 0
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
10 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
19 0
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
35 0
banner878

Fuhuşa 4 yıl ile 1 yıl hapislik

banner476

Lefkoşa'da, arkadaşları 26 yaşındaki kadına para karşılığında cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fahişelik yaptıran iki kişiye toplam beş yıl hapis cezası verildi

banner825
Fuhuşa 4 yıl ile 1 yıl hapislik
Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor’un aleyhindeki karar dün açıklandı. Mecha’ya 4 yıl, Asibor’a 1 ay hapis cezası verildi.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Vedia Berkut Barkın açıkladı. Barkın, sanıkların işlediği “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, sanıkların işlediği suçun insan ticaretine karşı işlenen bir suç olmasını sanıkların aleyhine değerlendirdi. Barkın, sanık 1’in ülkemizde öğrenci olarak bulunmasına karşın bu suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Barkın, sanıkların aleyhine ve lehine olan tüm hususlara değinip, sanık Mecha’ya 4 yıl, Asibor’a 1 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU
06 Mart ve 04 Mayıs 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da, 34 yaşındaki Ngozi Blessing Mecha ve 29 yaşındaki Eunice Asıbor’un Lefkoşa’da sakin arkadaşları 26 yaşındaki isminin baş harfleri D. C.A.'yı para karşılığında muhtelif zamanlarda henüz tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak Fahişelik yaptırıp fuhşa teşvik etmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.