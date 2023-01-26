Fuhuş tuzağı!

Afrika uyruklu bir kişi, KKTC’de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya’dan gelmesini sağladığı 28 yaşındaki kadının pasaportunu alıkoydu, ardından kadına para karşılığında zorla birçok erkekle fuhuş yaptırıp para aldı

Lefkoşa’da meydana gelen Fuhuş Yapmak Kastıyla Zorla Alıkoyma, fuhuşa teşvik, fahişelik yaptırma ve cinsi münasebet Kasti ile alıkoyma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar 38 yaşındaki Sharon Blessing Chuike, 27 yaşındaki Promise Ben David ve 19 yaşındaki Chinedu Emmanuel Ibekwe ve 29 yaşındaki Esther Montse Iwellome tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde saat 12:35 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Lefkoşa’da sakin O. A.’nın yapmış olduğu şikayette, Kasım 2022 – Ocak 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da aynı yerde sakin 36 yaşındaki Chibuike Blessıng’in KKTC’de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya’dan gelmesini sağladığı 28 yaşındaki O.A.’nın pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi münasebette bulunmasını sağlayıp adı edilene fahişelik yaptırıp fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç elde ettiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden arama emri temin edilmiş ancak konu adreste herhangi bir şahıs tespit edilemediğini belirtti.

Polis, 24 Ocak 2023 tarihinde zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, konu adreste 2 not defteri tespit edilip emare olarak teslim alındığını ve zanlıların suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların

soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

