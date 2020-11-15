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Fren yerine gaz pedalına basınca dere yatağına uçtu

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Yenikent'te faaliyet gösteren Kiler Marketin park yerine kullanımındaki PF 144 plakalı aracı ile giden Adnan Yaseen (E-31), aracının fren pedalı yerine, yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucu Mirage Restoran arkasında bulunan dere yatağına düştü

Fren yerine gaz pedalına basınca dere yatağına uçtu

Gönyeli'de dün gece fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca dere yatağına uçan araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, dün akşam saat 18.30 sıralarında, Yenikent'te faaliyet gösteren Kiler Marketin park yerine kullanımındaki PF 144 plakalı aracı ile giden Adnan Yaseen (E-31), aracının fren pedalı yerine, yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucu Mirage Restoran arkasında bulunan dere yatağına düştü. 

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafindan dere yatağından çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

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