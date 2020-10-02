Fıstık Computer soyguncuları yakalandı

Lefkoşa'da bugün sabah 03.30 sıralarında meydana gelen soygun olayının zanlıları yakalandı.
Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Fıstık Computer isimli işyerinin ön kapısını kırarak içeriye girip 3 adet I-phone 11 model cep telefonu ile 2 adet Samsung S-6 model tablet çalan soyguncuların yapılan takip sonucunda Girne'de yakalandıkları bildirildi.
Şu an sorgularının yapılan soyguncularla ilgili net bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağız.
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