Fıstık Computer soyguncuları yakalandı

Lefkoşa'da bugün sabah 03.30 sıralarında meydana gelen soygun olayının zanlıları yakalandı.

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Fıstık Computer isimli işyerinin ön kapısını kırarak içeriye girip 3 adet I-phone 11 model cep telefonu ile 2 adet Samsung S-6 model tablet çalan soyguncuların yapılan takip sonucunda Girne'de yakalandıkları bildirildi.

Şu an sorgularının yapılan soyguncularla ilgili net bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağız.