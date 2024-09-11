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“Fırsat verilirse borcumu öderim”

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Kendisini emlakçı olarak tanıtan ve bir kişiyi dolandırarak 18 bin TL alan Oğuz Çalış, çıkarıldığı mahkemede borcunu ödemek için geldiğini, fırsat verilirse borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak mahkeme zanlıyı cezaevine gönderdi

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“Fırsat verilirse borcumu öderim”
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Kendisini emlakçı olarak tanıtıp sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Çalış dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Polis zanlının 6 - 27 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da KKTC de turist olarak bulunan zanlı Oğuz Çalış'ın KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen Lefkoşa'da sakin F.E’yi dolandırmak kastı ile ev kiralayacağını söyleyip ev fotoğrafı atarak adı edilenden toplamda 18.000 TL parayı alıp sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve 8 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis zanlının Türkiye vatandaşı olup 30 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti. 

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise borcunu ödemek için geldiğini, fırsat verilirse borcunu ödeyeceğini söyledi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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