Firarilere yardımcı olan zanlı tutuklandı

Merkezi Cezaevi’ne götürüldükleri sırada firar eden Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’a kaçtıktan sonra yardım edip, çalıntı aracı, Akdoğan’da saklayan zanlı tutuklandı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 Temmuz Pazartesi günü görüşülen duruşmalarının ardından tekrar Merkezi Cezaevi’ne götürüldükleri sırada firar eden Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’a yardım eden zanlı M.M., dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen tutukluluk duruşmasında yeminli şehadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı M.M.’nin “Feri fail” suçunu işlediğini belirtti.

Gencer, zanlının 3 Temmuz 2023 tarihinde, cezaevi nakil aracından kaçan 3 kişiye, kaçtıktan sonra yardım edip, çalıntı aracı, Akdoğan’da sakladığını belirtti.

Gencer, soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, zanlının aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

