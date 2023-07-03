Firarilerden ikisi Akdoğan’da yakalandı

Bugün polis nezaretinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra geri Cezaevine götürüldükleri sırada firar eden 3 kişiden ikisi yakalandı.
Polis Basın Subaylığı, firari şahıslardan Hasan Takımcılar ile Aydın Güner’in, Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Diğer firari şahıs İbrahim Takımcıların ise hala arandığı kaydedildi.
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Hasan Takımcılar (E-21), Aydın Güner (E-21) ve İbrahim Takımcılar (E-21) bugün polis nezaretinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra geri cezaevine götürüldükleri sırada firar etmişti.
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