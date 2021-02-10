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Firari, Lapta'da aranıyor

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Firari, Lapta'da aranıyor
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Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat’ta firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları bu kez Lapta’da sürüyor.

Firarinin Boğaz ve Ciklos bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları yapılıyor.

Sabah saatlerinde Alsancak bölgesinde başlayan firariyi arama çalışmaları şu sıralarda ise Lapta bölgesinde sürüyor.

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