FETÖ davalarında beraat

FETÖ yapılanmasını çökertmek isteyen 3 üst düzey polise açılan ve ikisi beraatla sonuçlanan FETÖ davalarından sonuncusu olan dönemin Siyasi Polis Müdürü Vasvi Arkın’ın davası da yine beraatla sonuçlandı

Ahmet Soyalan’ın Polis Genel Müdürü olduğu dönemde, FETÖ yapılanmasını çökertmek isteyen 3 üst düzey polis mensubuna açılan ve ikisi beraatla sonuçlanan sözde FETÖ davalarından sonuncusu da beraatla sonuçlandı. Dönemin Siyasi Polis Müdürü Vasvi Arkın‘ın masumiyeti ve suçsuz olduğu Mahkeme tarafından tescillendi.

Daha önceden Bekir Abatay ve Kerem Kadiroğluları’nın beraatiyle sonuçlanan davalarından ardından bu kez dönemin Siyasi Şube Müdürü Vasvi Arkın’ın davası da yine beraatla sonuçlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden tarafından görülen davada Vasvi Arkın aleyhine getirilen ciddiyetten uzak iddialardan aklanmış oldu. Vasvi Arkın’ın ailesi mahkeme çıkışında gözyaşlarını tutamadı.