Feci kazada ölü sayısı 3 oldu

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun Yılmazköy kavşağı yakınında feci kazada Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi olan Elliot KANAFEMA ve Dean MARUFA olay yerinde hayını kaybederken, tüm müdahalelere rağmen Electıous VHERE de hastanede hayatını kaybett

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun Yılmazköy kavşağı yakınında meydana gelen feci kazada ölü sayısı üç oldu.Polisin verdiği bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi olan Elliot KANAFEMA ve Dean MARUFA olay yerinde hayını kaybederken, tüm müdahalelere rağmen Electıous VHERE de hastanede hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun 14 - 15 kilometreleri arasında, Zimbawe uyruklu erkeke Elliot KANAFEMA yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmasıyla yaşandı.Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden 67 yaşındaki Abdullah SADIK, kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki erkek Dean MARUFA olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşşındaki kadın Electıous VHERE ise tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Tınashe BVEPFE ile kazada hafif yaralanan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan şahıslar yoğun bakım servisinde, hafif yaralanan şahıs ise acil serviste müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.