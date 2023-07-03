Feci kazada ölenlerin isimleri açıklandı

Polis, Girne- Değirmenlik anayolunda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra (E-40), Jayesh Keshu Agath (E-21), Anjali Makwana (K-21) ve Pushtıben Heenaben Pathak (K-21) olduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza, Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra'nın (E-40), bugün saat 03.40 sıralarında yönetimindeki FT 203 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada karşı şeride geçerek, Hüseyin Taşer (E-56) yönetimindeki ST 698 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu, Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra ile araçta yolcu olarak bulunan Jayesh Keshu Agath (E-21), Anjali Makwana (K-21) ve Pushtıben Heenaben Pathak (K-21) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
Kazada yaralanan ST 698 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Taşer ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Burak Tokgün’ün (E-35) tedavileri ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.
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