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Feci kaza

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Esentepe yakınlarında iki araç çarpıştı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı

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Feci kaza

Girne - Tatlısu Anayolu’nda dün sabah saat 8:50 sıralarında  meydana gelen kazada 1’i ağır  2 kişi yaralandı. 
Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan araç sürücüsü Gürkan Çetin ağır yaralanarak kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kontrol altına alındı.


Yaralanan diğer araç sürücüsü Derek Andrew Rogers ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde  kontrol altında.
Kaza, 42 yaşındaki Gürkan Çetin yönetimindeki EP 247 plakalı araç ile Tatlısu istikametinde seyrederken, Esentepe yol kavşağından Esentepe’ye dönüşü sırasında Tatlısu-Girne istikametinde seyreden 49 yaşındaki Derek Andrew Rogers yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda meydana geldi. 

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