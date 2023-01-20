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Feci kaza: 1 yaya ağır yaralandı

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Feci kaza: 1 yaya ağır yaralandı
Eski Mağusa -Lefkoşa anayolu üzerinde sabaha yakın yaşanan kazada bir yaya ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Berkel Mobilya önlerinde Erhan ÇELİK (E-59) yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin Mehmet Raif KOÇAK (E-18)'a çarpmıştır. Kazada ağır bir şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.  Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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