Fatura bilgilerini değiştirmekten tutuklandı

Kendi işletmesine ait hesaba 12 bin Euro para yatan ve sahte davranışla para temini suçundan tutuklanan Hüseyin Alan, “Bu parayı borç vermiştim onun karşılığıdır” diye ifade verdi ve mahkemede teminatla serbest bırakıldı





"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Sahte Belge Düzenleme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Para (Eşya) Temini" suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Alan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Esra Kasap olayla ilgili bulguları aktardı. Kasap zanlı Hüseyin Alan’ın 11 Mart 2019 tarihinde KKTC Başsavcılığı tarafından gönderilen soruşturmada; 25 Haziran 2018 tarihinde zanlının direktörü olduğu KKTC' de faaliyet gösteren Tanglewood Company Ltd. adına açılan banka hesabına Mısır'dan gelen 11,933 Euro para ile ilgili dolandırıcılık şüphesiyle İstanbul İl emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldığı, konu ile ilgili tahkikat yapılmasının talep edildiğini söyledi.

Polis yürütülen tahkikatta ve temin edilen şikayetçi ifadesinden zanlının işletme hesabına gelen paranın, aslında Mısır’da bulunan Delta Spare Parts isimli şirketten İstanbul Fiat Otomativ Sanayi Ltd. şirketi arasındaki oto parça alımı ile ilgili olduğu, konu iki işletme arasında yapılan Mail yazışmaları ve düzenlenen Proforma Fatura bilgilerinin ele geçirilerek alıcı bilgilerinin değiştirilip, proforma fatura sahtelendikten sonra zanlının işletmesi olan Tanglewood Company Ltd. hesapları alıcı hesap gibi gösterilmek suretiyle 11,933 EURO Sahte Davranışla hesabına aktarıldığının tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru Esra Kasap zanlı Hüseyin Alan’dan 21 Temmuz 2022 tarihinde konu para ile ilgili izahat istenince "Bu paranın 10.000 kusur Euro civarında miktarını "John" isimli birine borç vermiştim onun karşılığıdır. Geriye kalanını "Adem" isimli şahıs ile John'a geri gönderecektim" beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini ancak tahkikata olumsuz yönde etki edemeyeceğini belirterek ileride görülebilecek davasında hazır bulunmasının sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.