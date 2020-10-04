Girne’de aniden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren 38 yaşındaki Fatih Girgin’e otopsi yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde dün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.
Polisin dünkü Basın Bülteni’nde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Fatih Girgin’in (E-38), cuma günü, kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.