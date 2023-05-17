Faruk Ölmez’in hayati tehlikesi sürüyor

Güneşköy'deki narenciye paketleme fabrikasında forkliftin asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez’e şaka yapmak için gezdiren, ardından Ölmez’in fabrika avlusundaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmasına neden olmakla suçlanan İzzet Kaya tutuklandı

Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında önceki gün gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İzzet Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt adli şubede görevli polis çavuşu Kader Çamlıbelli, zanlı İzzet Kaya’nın 15 Mart 2023 tarihinde, saat 13.50 sıralarında Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında, fabrikaya ait forklift'in asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Faruk Ölmez’in konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis müşteki yaralanan Faruk Ölmez’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

