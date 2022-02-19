Falyalı’ya dört araçla iki ayrı noktada pusu kurulmuş

Çatalköy’de 8 Şubat’ta iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ömer Tunç’un bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.Öte yandan, KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisinin ise kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın Veysel Sarı’ya ait olduğunu KKTC'ye bildirdiği öğrenildi.KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü Musa Çiçek ile saldırganlardan Veysel Sarı ve Ömer Tunç’u gözaltına almıştı.Ayrıca, Mustafa Söylemez'in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul'a döndüğü sırada Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerde ise el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye gönderildi.Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ömer Tunç’un üzerinde bulunduğu öğrenildi.İşadamı Halil Falyalı’nın cinayetle ilgili önce araçlardan birini kullandığı tespit edilen Ömer Tunç yakalandı.Soruşturmanın kapsamı genişletildi. İstanbul’a da uzandı. ‘Üniformalı çete’ olarak bilinen Söylemez Kardeşler çetesinin liderlerinden Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alındı. Çetenin kilit isimlerinden Fena Söylemez ve iki kişi daha yakalandı.Cinayetin “tetikçileri” olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi.Cinayetin öncesi ve sonrasına ilişkin önemli görüntüler ve bilgilere ulaşıldı…Buna göre, cinayet 15 gün önce planlandı. Tetikçiler, 15 gün boyunca iki ayrı güzergahta keşif yaptı. Bu iki güzergahta, Falyalı’nın sık kullandığı güzergahlardı.Saldırıya karışanların kullanması için sim kartlar yaklaşık bir hafta önce şüphelilerden Ömer Tunç tarafından satın alındı. Tarih, 05.02.2022’ydi… Saldırıda kullanılacak araçlar ve silahlar da ayarlandı.Saldırıya saatler kalmıştı. Saldırganlar, oldukça soğuk kanlıydı. Hatta saatler önce Mustafa Söylemez, bir markette alışveriş yaptı, yemek yedi ve kahve içti.Mustafa Söylemez, daha sonra Ömer Tunç ile bir otelde buluştu. Son detaylar konuşuldu. Saat tam 14.37’ydi…Suikast ekibi, 18’50 sularında harekete geçti. Ekip ikiye bölündü. Falyalı’nın kullanması muhtemel iki yola pusu attı.Aracı yaklaşınca, önü kesildi. Araçlarından inen saldırganlar, uzun namlulu silahlarla Falyalı’nın aracına kurşun yağdırdı. Falyalı ve şoförü öldü.Saldırganlar, kiralık araçlarla, olay yerinden kaçtı. Saat tam 18.59’u gösteriyordu.Şahıslar, kaçarken de arkalarında delil bırakmak istemiyordu. Önce, saldırıda kullanılan silahlar, bir dere yatağına atıldı.Saldırganlar, sadece silahları değil, olayda kullandıkları eldivenleri de çöp konteynerına attı. Saat 19.59’du…Mustafa Söylemez’in kullandığı tespit edilen otomobilde de eldiven bulundu. Bu eldivende yapılan kriminal incelemede, barut izleri bulundu.Söylemez, kanlı saldırının ardından da havalimanına gelerek, Kıbrıs’tan ayrıldı. Havalimanında kameralar yakalandığı son saat 03.20’yi gösteriyordu..Mustafa Söylemez, cinayet günü bir markette alışveriş yaptı, yemek yedi ve kahve içtiSaat 03.20: Söylemez, saldırı sonrası gittiği havalimanında kameralara böyle yansıdı