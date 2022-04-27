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Falyalı’nın korumalarına toplam 7 yıl hapis

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İş insanı Halil Falyalı’ya düzenlenen suikast sırasında havaya ateş açan Falyalı’nın iki yakın korumasına toplam 7 yıl hapis cezası verildi

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Falyalı’nın korumalarına toplam 7 yıl hapis
 
 
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları Türkistan Gülce’ye 4 yıl, Halil Işık'a ise 3 yıl hapis cezası verildi.
Dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Türkistan Gülce kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkistan Gülce’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.
Halil Işık ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halil Işık da cezalarını birlikte çekecek.
Şubat ayında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık, yargılanma sürecini cezaevinde bekliyordu.
 
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