Falyalı’nın korumalarına toplam 7 yıl hapis

İş insanı Halil Falyalı’ya düzenlenen suikast sırasında havaya ateş açan Falyalı’nın iki yakın korumasına toplam 7 yıl hapis cezası verildi





Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları Türkistan Gülce’ye 4 yıl, Halil Işık'a ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Türkistan Gülce kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkistan Gülce’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.

Halil Işık ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halil Işık da cezalarını birlikte çekecek.

Şubat ayında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık, yargılanma sürecini cezaevinde bekliyordu.

