Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası 2 Eylül’e ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Girne Mahkemesi’nde Ö.T. , M.Ç. ve V.S.’nin yargılandığı dava 2 Eylül Cuma gününe ertelendi.



