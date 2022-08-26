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Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası 2 Eylül’e ertelendi

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Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası 2 Eylül’e ertelendi
 Çatalköy’de 8 Şubat’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Mahkemesi’nde Ö.T. , M.Ç. ve V.S.’nin yargılandığı dava 2 Eylül Cuma gününe ertelendi.

 
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