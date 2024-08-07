banner913
banner932
Vefasızlık!
Vefasızlık!
10 0
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
12 0
 
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
31 0
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
24 0
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
32 0
Muhaceret Affı yürürlükte
Muhaceret Affı yürürlükte
22 0
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
20 0
banner1032

Falyalı suikastinde karar bugüne kaldı

banner1020

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın ölümüyle yargılanan sanıklara verilecek hapis cezası bugün açıklanacak

banner974
Falyalı suikastinde karar bugüne kaldı
banner971
İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’e verilecek hapis cezasını bugün açıklanacak.
Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Yargıç Banu Soyer açıkladı. Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalarda suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Mahkeme sanıklar aleyhine ceza takdiri için davayı bugüne erteledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.