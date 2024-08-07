Falyalı suikastinde karar bugüne kaldı

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’e verilecek hapis cezasını bugün açıklanacak.
Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Yargıç Banu Soyer açıkladı. Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalarda suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Mahkeme sanıklar aleyhine ceza takdiri için davayı bugüne erteledi.
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