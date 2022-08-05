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Falyalı cinayetiyle ilgili dava 12 Ağustos’a ertelendi

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Çatalköy’de 6 ay önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

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Falyalı cinayetiyle ilgili dava 12 Ağustos’a ertelendi
 



Falyalı ve Demirtaş’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Ö.T. , M.Ç., ve V.S. bu sabah Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dava 12 Ağustos’a ertelendi.



8 Şubat akşamı Çatalköy'de Halil Falyalı'nın aracına ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.



Olay sonrasında Falyalı’nın korumaları kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan yargılanmış, T.G’ye 4 yıl, H.I’ya 3 yıl hapis cezası verilmişti.
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