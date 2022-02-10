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Falyalı cinayetiyle ilgili 2 göz altı daha

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Falyalı cinayetiyle ilgili 2 göz altı daha

İşadamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayıyla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi dün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye gitmeye çalışırken tutuklandığı bildirildi.

Falyalı cinayetiyle ilgili çok sıkı tedbirler alan polis, her ihtimali göz önünde tutarak, adeta kuş uçturmuyor. Türkiye polisi ile kurulan istişare sonucu İstanbul’da 3 kişinin tutuklanmasının ardından dün de Ercan’da şüpheli iki kişi tespit edildi.

Dün sabah Türkiye’den ülkemize gelen iki kişi, öğleden sonra geri dönmeye çalışırken Ercan’da tutuklandı. İki kişinin, Falyalı’nın çalışanlarından birisinin akrabası olduğu iddia edildi. Polisin dün akşamki sorgusu ışığında, gerek görülürse iki şüphelinin, bugün mahkemeye çıkarılabileceği belirtildi.

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