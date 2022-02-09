Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Ö.T isimli bir kişinin tutuklandığı, sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Zanlının dün akşam olay mahali yakınlarında kiralık arabayla dolandığı ve bu nedenle şüpheli olarak gözalatına aldığı bildirildi.

ZANLI SABAH SAATLERİNDE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen ve polis tarafından gözalatına alınan Ömer Tunç isimli zanlı bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olarak tahkikat amiri müfettiş Murat Bayram verdiği ifadede dün gece Çatalköy'de yaşanan olayla ilgi bölgede kiralık araçla bulunduğu tespit edilen Ömer Tunç'un şüpheli olarak tutuklandığını Girne Kaza Mahkemesi Yargıç Hazan Aksun'a aktardı.

22 ADET BOŞ KOVAN VE 9 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ

Bayram, olay yerinde yapIlan aramada 17 adet 7.62 mm capinda boş mermi kovani 5 ad 9 mm boş kovan 9 ad 7.62 mm mermi çekirdegi bulundu mesele ile ilgili aramalar genisletildi arananan şahıslar aranan emareler olduğunu söyledi..

FALYALI YARIN KUMYALI'DA TOĞRAĞA VERİLECEK

İş insanı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi’nde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Bu arada Halil Falyalı’nın yarın Kumyalı’da toprağa verileceği belirtildi.