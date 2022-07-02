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Falyalı cinayetinin sanıkları yeniden mahkemede

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Falyalı cinayetinin sanıkları yeniden mahkemede
Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Halil Falyalıcinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.
İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın KKTC ve Türkiye'de çok yönlü olarak devam ettiğini hatırlattı. Savcı Hidayet, mahkemeden davayla ilgili yeni emarelerin dosyaya eklendiğini belirterek süre istedi. Mahkeme davayı 8 Temmuz 2022 tarihine erteleyerek oturumu kapattı.
Ne olmuştu?
Girne bölgesi Çatalköymevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
 
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