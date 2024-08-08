Falyalı cinayetine en ağır ceza

İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile iki buçuk yıla yakın süredir devam eden duruşmalar sona erdi. Ülkede büyük yankı uyandıran davada Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarihin en ağır cezalarına hükmetti. Ömer Tunç'un "ömür boyu"; Veysel Sare'nin 35 yıl, Musa Çiçek'in ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde cinayete kurban giden iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek'in aleyhindeki dava karara bağlandı.

Ömer Tunç'un "ömür boyu"; Veysel Sare'nin 35 yıl, Musa Çiçek'in ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen dünkü duruşmada sanıkların tümü "Taamüden Adam Öldürme", "Adam Öldürme", Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma", "Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Kullanma" ve " Kasti Hasar" suçlarından suçlu bulunmuştu.

Sanıklar aleyhindeki ceza takdiri düne bırakılmıştı.

Sanıklar aleyhindeki ceza kararını Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer okudu.

Soyer, sanıkları 17 davadan yargılayıp, mahkum ettiklerini açıkladı.

Soyer, sanıkların "Taamüden Adam Öldürme", "Adam Öldürme", Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma", "Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Kullanma" ve " Kasti Hasar", suçlarından yargılanıp, mahkum edildiklerini açıkladı.

Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Soyer, maktüllerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy’e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğine de dikkat çekti.

Özellikle taamüden adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Bir insanın yaşam hakkının ortadan kaldırılmasının en ağır suçlar arasında olduğunu belirten Soyer, ceza takdir edilirken kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Soyer, suçun işlenişine göre sanıklara ayrı ayrı cezalar verilmesini uygun bulduklarını kaydetti. Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi.

Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taamüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu işlediklerini dile getirdi.

Banu Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a "ömür boyu"; Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde iş insanı Halil Falyalı, Çatalköy’de silahlı saldırıya uğramış, saldırının ardından, koruması Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, başından ve vücudundan isabet alarak ağır yaralanan Falyalı, ilk olarak Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Halil Falyalı tüm müdahalelere rağmen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Türkiye’de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.