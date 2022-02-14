Falyalı cinayetinde düğüm çözülüyor

Falyalı suikastı ile ilgili iki kişi daha tutuklandı. Alsancak’ta bir eve baskın yapan polis, Veysel Sarı ve Musa Çiçek adlı zanlıları tutukladı.

Zanlıların Alanya’dan yasa dışı yollarla tekneyle adaya giriş yaptığı tespit edilirken, söz konusu evde banyo küveti altında naylona sarılı halde 9 mm tabanca ve mermiler ele geçirildi. Zanlılar kalmakta oldukları evi Türkiye’de konuyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in kiraladığını söylediKıbrıs’ı sarsan ve yer altı dünyasının hesaplaşması olarak görülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında iki yeni tutuklama yapıldı.Cinayetle ilgili olarak tutuklanan Yusuf Güneş ve Ömer Tunç' un ardından ülkeye yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan Veysel Sarı ve Musa Çiçek de önceki gece Alsancak’ta tutuklandı.Zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlı Veysel Sarı ve Musa Çiçek’in Alsancak’ta bir evde tespit edilerek 'makul kuvvet' kullanılarak tutuklandığını anlattı.Yine aynı evde banyo küveti altında naylona sarılı halde bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan 9mm tabanca ve içerisindeki 15 merminin de emare olarak alındığını polis tarafından mahkemeye aktarıldı.Polis, zanlıların Alanya’dan yasa dışı yollarla, tekneyle adaya giriş yaptığını ve hem adaya gelmelerinde, hem de Alsancak’taki eve yerleştirilmelerinde Türkiye’de konuyla ilgili tutuklanan, Söylemez Çetesi üyesi Mustafa Söylemez’in bağlantısının tespit edildiğini anlattı.Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlıların kalmakta oldukları evi Mustafa Söylemez'in kiraladığı beyanında bulunduğunu belirtti.Polis Müfettişi Murat Bayram zanlıların ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını ve konu ehliyetleri zanlı Musa Çiçek'in temin ettiğini tespit edildiğini söyledi. Bayram zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, bulunan silahın balistik incelemesinin sürdüğünü ve olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılacağını ifade etti.Zanlılardan Veysel Sarı’nın gönüllü verdiği ifadede olayla bağlantısını itiraf ettiğini aktaran polis müfettişi, zanlıların telefonlarının incelemeye alındığını ve parmak izi incelemeleri de yapılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.Bayram’ın ardından söz alan Savcı Aysın Bilgin, gönüllü ifade veren zanlı Veysel Sarı’nın zanlı Musa Çiçek’in adını verip vermediğini, Alanya’dan birlikte geldiklerinin doğrulatılıp doğrulatılmadığını ve Türkiye’deki söz konusu şahısla bağlantılarının kesin olup olmadığını sordu. Soruları yanıtlayan polis zanlıların birlikte geldiğini ve Alsancak’taki evde birlikte bulunduklarını yineledi, zanlı Veysel Sarı’nın zanlı Musa Çiçek’in adını verdiğini ve Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez ile bağlantının da itiraf edildiğini aktardı. Bunun üzerine Savcı Bilgin “zanlıların suça ortaklık ettikleri kanaatindeyim, 3 gün tutukluluklarını talep ediyorum” dedi.Anlatılanları dinleyen Yargıç Hazan Aksun, zanlılara söz vererek, söylemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Bunun üzerine zanlı Veysel Sarı “bu olayda ben mağdurum, mağduriyetimin ortaya çıkarılmasını ve giderilmesini istiyorum” yanıtını verirken, zanlı Musa Çiçek “olayla hiçbir ilgim yok, mağdurum, tek suçum bu adaya kaçak olarak gelmek” dedi. Cevapların ardından Aksun, gerekli araştırmanın yapılması ve ifadelerin teyit edilebilmesi için zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.Falyalı infazı zanlıları Yargıç Hazan Aksun’un huzuruna çelik yelek giydirilerek çıkarıldı, Girne’de çok geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.Zanlılara çelik yelek giydirildiGirne mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Zanlılar mahkemeye çıkarılmadan önce Girne mahkemesine giden yollar polis tarafından kapatıldı