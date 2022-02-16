Falyalı cinayetinde bir zanlı serbest

Halil Falyalı cinayet soruşturması tutuklanan Yusuf Güneş bugünkü mahkeme öncesinde olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı





Halil Falyalı cinayet soruşturması kapsamında Batmanlı Ömer Tunç’un ardından gözaltına alınan, Falyalı ailesi ile ortak iş yaptığı bilinen zanlı Yusuf Güneş bugünkü mahkeme öncesinde olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Bugün Kıbrıs’a ulaşan Yusuf Güneş’in avukatı Mustafa Atakara müvekkilinin suçsuzluğunun anlaşılmasının ardından dün 14.30 sıralarında serbest bırakıldığını açıkladı. Falyalı ailesi ile iş yaptığı belirtilen Yusuf Güneş dün tanık ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Avukat Atakara, “Yusuf Güneş, Batmanlı zanlı Ömer Tunç ile aynı uçakta olduğu ve Batmanlı olduğu gerekçesiyle şüphe üzerine gözaltına alındı. Tahkikatın ardından suçsuzluğu anlaşılarak serbest bırakıldı. Gerçek suçluların adalete teslim edilmesi için polisimize başarılar dileriz” dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ikinci zanlı olarak mahkemeye çıkarılan Yusuf Güneş, 10 yıldır Kıbrıs’ta iş yaptığını, Falyalı ailesinden bir tek Meryem Falyalı’yı tanıdığını ve kendisi ile Girne’deki mağazada ortak olduğu ifade etti. Güneş, “Tek suçum Ömer Tunç ile aynı uçakta Kıbrıs’a giriş yapmam ve kütüğümüzün aynı olması” diyerek bir haftadır hücrede tutulduğunu ve zor günler geçirdiğini kaydetti. Türkiye’nin birçok ilinde ve Kıbrıs’ın kuzeyinde iş yaptığını belirten Güneş, birçok kişiye istihdam sağladıklarını, kaliteli ürünler ile piyasada yer aldıklarını ve müşterilerin memnuniyetinden bahsetti. İsminin böyle bir olayda geçmesi nedeniyle ailece yıprandıklarını kaydeden Güneş, bu ülkeye yatırım yaptıklarını ve mali polis denetimine açık bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

