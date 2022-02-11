Falyalı cinayetinde bir tutuklama daha

Halil Falyalı suikastiyle ilgili Yusuf Güneş adlı kişi de tutuklandı. Güneş’in önceki gün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile birlikte 25 Ocak’ta KKTC’ye geldikleri tespit edildi



Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan Yusuf Güneş dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Tolga Ateşli, Yusuf Güneş’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, önceki gün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in 25 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti. Polis, Tunç ve Güneş’in Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu, iş yaptıklarını açıkladı. Polis çavuşu Tolga Ateşli, ayrıca silahlı saldırı olayıyla ilgili bazı isimler tespit edildiğini, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, zanlı Güneş’in bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Hatırlanacağı üzere 49 yaşındaki Ömer Tunç adlı zanlıda Falyalı cinayetinden hemen sonra bölgede kiralık bir araçla tespit edilmiş ve önceki gün tutuklanmıştı

