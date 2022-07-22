banner762
banner815
“Böyle duyarsızlık olmaz”
“Böyle duyarsızlık olmaz”
31 0
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
21 0
 
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
47 0
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
16 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
16 0
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
20 0
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
35 0
banner797

Falyalı cinayeti zanlılarının davası 29 Temmuz'a ertelendi

banner476

banner825
Falyalı cinayeti zanlılarının davası 29 Temmuz'a ertelendi
Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat’ta öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S.’nin davası 29 Temmuz Cuma gününe ertelendi.
Zanlıların mahkemeye çıkarılması sırasında mahkeme içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.