Failler aranıyor

Bellapais'te önceki akşam 67 yaşındaki Mehmet Akacan'a silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar henüz yakalanmadı

Bellapais'te önceki akşam silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralanan işadamı Bulut Akacan'ın babası 67 yaşındaki Mehmet Akacan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.Beylerbeyi’ndeki evinin önüne arabasını park edip içeriye girmek üzere olan Mehmet Akacan, kapısının önünde bekleyen bir kişinin açtığı ateş neticesinde, bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralanmıştı.Olayın ardından Bulut Akacan, yaşanan olayla ilgili Ulucanlar ailesini suçlayarak, bu olayın failinin Ulucanlar ailesi olduğunu iddia etmişti.Polis, saldırı sonrası kayıplara karışan fail ya da failleri bulmak için soruşturmasını sürdürüyor.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.Tatar kabulde, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dan iş insanı Bulut Akacan'ın babası 67 yaşındaki Mehmet Akacan’ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı ve yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan'dan soruşturmayla ilgili bilgi aldı