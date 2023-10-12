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Facebook’tan dolandırıcılığa 18 ay hapis

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Facebook’tan bir şahsı dolandırıp, iki seferde toplam 8000 TL para alan ve 530 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıkan Simon Gebremariam Gebremıchael, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Facebook’tan dolandırıcılığa 18 ay hapis
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Facebook üzerinden bir şahsı dolandırıp, parasını alan Simon Gebremariam Gebremıchael hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 18 ay hapse mahkum edildi.
Yargıç,  6 Mart 2023 tarihinde internet üzerinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren ve güneyde sakin Senga Joseph olarak tanıtan şahısın, internet üzerinden bir adet elektrikli bisikleti satın almaya çalışan Girne'de sakin B.Y’den sahtekarlıkla ve dolandırmak kastıyle iki seferde toplam 8000 TL parayı Simon Gebremichael Gebremariam  adına Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale edilmesini sağlayarak sahtekarlıkla para temin ettiklerini aktardı.
Yargıç, yapılan şikayet üzerine 13 Mart 2023 tarihinde Simon Gebremariam Gebremichael’in tutuklandığını söyledi. Yargıç, yapılan araştırmada sanığın tutuklandığı günde kadar 530 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.
Sanığın sahtekarlıkla para temini ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından mahkum edildiğini kaydeden Yargıç, mahkum olduğu suçlardan 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını söyledi.
 
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