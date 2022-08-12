Evinin penceresinden düşen 29 yaşındaki genç ağır yaralandı

Lefkoşa’da evinin oturma odasındaki pencereden, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrilage (E-29) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bu sabahın ilk saatlerinde yaşanan olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Otel jeneratöründen mazot çaldılar



Otelin jeneratörünün mazot tankından mazot çalan 3 otel çalışanıyla çalıntı mazotu satın alan kişi tutuklandı.

Alsancak’taki bir otelin jeneratör odasında bulunan mazot tankından 2 bin 671 TL değerinde 120 litre mazot çalındı. Otel çalışanları H.A.(E-30), A.K.(E-37) ve B.M.A.(E-24) ile çalıntı olduğunu bildiği halde 2 bin 160 TL’lik mazot satın alan M.D.(E-51) tutuklandı. Olay, 10 Ağustos’ta meydana geldi.



66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin ölüm sebebi kalp krizi



Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan; hayatını ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Evre’nin (E-66) ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evre’ye yapılan otopside, ölüm sebebi kalp krizi olarak belirlendi.

