banner913
banner932
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
13 0
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
24 0
 
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
30 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
28 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
21 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
47 0
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
26 0
banner1032

Evinden mermi çıktı

banner1020

Lefkoşa’da Raif Yıldırımer’in evinde yapılan aramada 2 adet canlı mermi ele geçirildi

banner974
Evinden mermi çıktı
banner971
Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada 2 adet canlı mermi ele geçirilen Raif Yıldırımer tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis mahkemede olguları aktardı.
Polis, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.20 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki ikametgahında yapılan aramada 2 adet 7.65 mm canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.
Polis, mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 350 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.