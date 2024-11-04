Evinden çok sayıda uyuşturucu çıktı

Lefkoşa'da 24 yaşındaki Ahmed Abdulaal’ın üzerinde ve evinde yapılan aramada; 4 gram hintkeneviri, 1 gram kokain, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan yanık sarma sigara ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulundu

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ile yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Olay, önceki gün saat 18.45’te meydana geldi.

Polis tarafından 24 yaşındaki Ahmed Abdulaal’ın üzerinde ve kalmakta olduğu evde yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet casino üyelik kartı, bir adet iskambil kâğıdı ile 10 Euro nakit para ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı ve “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Ve Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlarından tutuklanan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmed Abdulaal’ın 2 Kasım 2024 tarihinde, saat 18:45-19:07 saatleri arasında, Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, kalmakta olduğu Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, adresindeki ikametgâhta yapılan aramada, zanlının giydiği şortun ön cebinde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine zanlının yatak odası içerisinde çalışma masasının üzerinde, beyaz renkli tabağın üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı masa üzerinde beyaz renkli naylon poşet içerisine sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet ucu yanık içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara, yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Casino kartı, Karo 5 iskambil kâğıdı ve 10 Euro ile yeşil reçeteye tabi olan 1 adet LYRICA marka 100 mg hap bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Ahmed Abdulaal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını yapılan soruşturmada, suç unsuru uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri, 1 ay önce ismi bilmediği siyahi bir şahıstan 14 gram ağırlığında toplam 300 Euro’ya satın aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu emare alınan uyuşturucu maddelerin tahlile gönderileceğini ayrıca zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırılacağını belirtti. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teyit ve tekzip edilmesi gereken ifadesi olduğunu da belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.