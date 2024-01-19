Evinde ve aracında uyuşturucu bulundu

Gönyeli’de yürürken polis tarafından kimlik kontrolü yapılmak istenen Nijerya uyruklu James Touchkuwu Oneyemasan, koşarak kaçmaya çalıştı ancak yakayı ele verdi. Zanlının evinde ve aracında 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Gönyeli’de 31 yaşındaki Nijerya uyruklu James Touchkuwu Oneyemasan’ın evinde ve kullanımındaki aracında, önceki gün saat 16.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 17 Ocak 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gönyeli’de yaya olarak yürüyen zanlıyla kimlik kontrolü yapmak için durdurduğunu söyledi.

Polis, zanlının ekipleri fark edince koşarak kaçmaya başladığını, yaşanan kovalamaca sonucu makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Gönyeli’deki evinde CÖŞ tarafından yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ikametgahının önünde park halindeki aracında yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

