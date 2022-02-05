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Evinde uyuşturucu ile yakalandı

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Gönyeli’de Chukwudi Agu’nun evine baskın düzenleyen polis, dört gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi

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Evinde uyuşturucu ile yakalandı
 
Gönyeli’de tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Chukwudi Agu mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 3 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından Gönyeli’de zanlı ChukwudiAgu’nunikametgâhında düzenlenen baskında 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının söz konusu maddeyi 150 dolara aranan bir kişiden satın aldığını ve içinden bir kısmını içerek tükettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranan bir kişi ve alınacak ifadeler olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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