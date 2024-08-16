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Evinde uyuşturucu bulundu

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Girne'de Nijerya uyruklu Oluwaseun Daramola’nın evinde uyuşturucu ele geçirildi

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Evinde uyuşturucu bulundu
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Girne'de Polis’in, yaptığı aramada evin salonunda, poşet içerisinde uyuşturucu bulunan Oluwaseun Daramola mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verildi.

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” meselesi ile ilgili tutuklanan Nijerya uyruklu Oluwaseun Daramola dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından aranan zanlının 14 Ağustos 2024 tarihinde Girne'de tespit edildiğini, aynı gün 10:40- 11:25 saatleri arasında Alsancak'taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan arama sonucunda; evin salon odasında bulunan masa üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen maddenin 15 Ağustos itibariyle Devlet Kimya Laboratuvarı İlaç ve Eczacılık Dairesine analiz edilmesi için gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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