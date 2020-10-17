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Evinde aziz figürlü ikon bulundu

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Mağusa’da evinde 2 bin TL değerinde kilise malı bulunması nedeni ile tutuklanan Musa Güder tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Evinde aziz figürlü ikon bulundu
 
Mağusa’da ihbar alan polis ekipleri Musa Güder’in evinde yaptığı aramada, Güder’in tasarrufunda 1 adet aziz figürlü kilise malı olan ikon tespit etti.
Tutuklanan zanlı Güder dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
“Kilise malı tasarrufu” suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmanın ardından teminata bağlanan zanlı, yargılanıncaya dek kefil kefaleti koşulu ile serbest bırakıldı.
Kıbrıspostasına göre mahkeme zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.
2 BİN TL DEĞERİNDE İKON BULUNDU
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen mahkemede verdiği ifadesinde, alınan bir bilgi üzerine 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14:55 sıralarında zanlının Mağusa’da bulunan ikametgahında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını açıkladı. Özbilen yapılan aramada zanlının tasarrufunda 2 bin TL değerinde aziz figürlü kilise malı olan ikonun bulunup emare alındığını açıkladı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Özbilen, zanlının yargılanıncaya dek teminata bağlanmasını talep etti.
 
 
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