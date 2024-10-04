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Evinde 44 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’daki evinde 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulunan Yener Baba tutuklandı

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Evinde 44 gram uyuşturucuyla yakalandı
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Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Yener Baba dün sabah mahkemeye çıkarıldı. 

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.  Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu aldığı şahsın arandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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