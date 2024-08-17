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Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı

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Girne’de kontrol amaçlı olarak durdurulan motosiklet sürücüsü Metin Poslu’nun tasarrufunda ve evinde uyuşturucu bulundu

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Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı
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Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklanan Metin Poslu dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Şubesi'nde görev yapan polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 13.45 raddelerinde Şht. Aslan Seçkin Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesine bağlı Motosikletli Aslan Timi ekipleri tarafından yapılan devriyeler esnasında, kontrol amaçlı olarak durdurulan VN 558 plakalı motosikletin sürücüsü zanlı Metin Poslu’ nun hareketlerinden şüphelenilerek üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada motosikletin direksiyon alt kısmında bulunan kapaklı göz içerisinde bir adet şeffaf poşete sarılı yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine motosikletin sürücü koltuğu alt kısmında bulunan bagaj içerisinde Carrera marka gözlük kılıfı içerisinde bir adet şeffaf poşete sarılı yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan arama neticesinde; ikametgahın salon kısmındaki masa üzerinde pembe renk suluk içerisinde şeffaf renk poşete sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, ikametgahın mutfak kısmında ki tezgahta, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk porselen tabak ve tabak içerisinde 2 ayrı şeffaf poşete sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarı renk pipet ile yine üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yazılı kart, yine aynı tezgah üzerinde tütün ile karışık hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı ve mutfak dolabı üzerinde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

 Zanlının 14 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde emarelerin incelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarına, emarelerin içerisinde muhafaza edildiği eşyalar incelenmesi amacıyla PGM Olay Yeri İnceleme Şubesine kullanımında bulunan cep telefonunun ise PGM Data inceleme şubesine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirten polis, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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